За добу окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Трьох українських воїнів поранено.

В зоні проведення операції Об’єднаних сил противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, бойовики обстріляли Щастя, Кримське, Попасну, Шуми, Піски, Мар’їнку, Тарамчук, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Гнутове, Лебединське та Широкине.



– На опорний пункт наших військ поблизу Водяного, що на Маріупольському напрямку, противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 120 мм, гранатометів та стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил в районах Кримського та Широкиного окупанти обстрілювали з мінометів 82-го калібру, а поблизу Щастя по наших захисниках вів вогонь снайпер, – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 8 окупантів знищено та ще 2 поранено.

Від початку доби ворог з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснив обстріл наших позицій у районі Новотроїцького.

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До слова, вчора ситуація на Луганському напрямку в зоні ООС загострилася.