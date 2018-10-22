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Тимошенко: Ми повинні зупинити здорожчання газу

Верховна Рада ще може зупинити підвищення тарифів – Тимошенко збирає підписи депутатів.

Photo by Alexander Prokopenko

Про це вона заявила Юлія Тимошенко під час прес-конференції у Хмельницькому.

Лідер Батьківщини підкреcлила, що зробить все для того, щоб зупинити  підвищення тарифів на газ, тепло та електроенергію. Наразі Юлія Тимошенко звернулася до депутатів усіх рівнів, починаючи від районних, міських рад, депутатів ОТГ, із закликом негайно зібрати позачергові сесії.

– Усі, хто обраний людьми, мають допомогти  зупинити цей небезпечний крок, який зробив президент Порошенко. Для того, щоб він не знущався більше з українців і не забирав останнє, – сказала Голова партії.

Батьківщина також вимагає позачергового засідання Верховної Ради.

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– Ми вимагаємо ухвалити постанову про мораторій на підвищення тарифів,  – наголошується в партійній заяві.

Свої підписи під вимогою поставили всі депутати фракції Батьківщини.

– Якщо хтось з колег народних депутатів з певних причин, перебуваючи в місті Києві, не може під’їхати в офіс партії Батьківщина, – просимо зголоситися: ми зможемо організувати доставку підписних листів. Ми повинні скасувати це необґрунтоване і злочинне рішення. Подорожчання газу для громадян не має відбутися, – завершується заява партії.

Нагадаємо, ціна на газ зросла на 23,5%. Факти ICTV розповідають, чому влада була вимушена підняти ціни, чи були інші варіанти та навіщо брати кредити МВФ.

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