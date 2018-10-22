Міністр закордонних справ Павло Клімкін та Єврокомісія відреагували на рішення США щодо виходу з ракетного договору.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив у Twitter, що розуміє позицію США щодо виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

– З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що гібридне невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною, – написав Клімкін.

Європейська комісія в свою чергу закликала США та РФ продовжити переговори щодо збереження договору, повідомляє РБК-Україна.

– США та Російська Федерація повинні залишатися в конструктивному діалозі, щоб зберегти цей договір і забезпечити його повну та таку, що піддається перевірці, імплементацію, – заявила речниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Майя Косьянчич.

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До слова, у Німеччині заявили, що розчаровані рішенням президента США Дональда Трампа щодо розірвання ракетного договору з РФ.