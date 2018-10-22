У мережі опублікували фотографії дизельного поїзда Укрзалізниці, який ймовірно ходитиме в аеропорт Бориспіль.
Однак офіційного підтвердження УЗ про те, що так виглядатимуть експреси у Бориспіль, немає.
Транспортний засіб пофарбовано в білий колір з синіми вставками, а спереду в нижній частині – у жовтий.
Читайте: Нові купе і регулятор температури – Укрзалізниця показала модернізовані вагони
Як виглядає поїзд, який повезе в аеропорт Бориспіль / 2 фотографии
До слова, нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту Бориспіль.
Вона називатиметься просто – Бориспіль-аеропорт.
Запуск руху повинен відбутися вже цього року.
Нагадаємо, в Укрзалізниці розробляють систему, яка допоможе пасажирам купити дефіцитний квиток на поїзд.
Фото: @uz_fan/Websta
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+