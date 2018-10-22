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Як виглядає поїзд, який повезе в аеропорт Бориспіль

У мережі опублікували фотографії дизельного поїзда Укрзалізниці, який ймовірно ходитиме в аеропорт Бориспіль.

Однак офіційного підтвердження УЗ про те, що так виглядатимуть експреси у Бориспіль, немає.

Транспортний засіб пофарбовано в білий колір з синіми вставками, а спереду в нижній частині – у жовтий.

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Як виглядає поїзд, який повезе в аеропорт Бориспіль / 2 фотографии

До слова, нещодавно УЗ закінчила процедуру офіційного затвердження назви залізничної станції, яка будується біля аеропорту Бориспіль.

Вона називатиметься просто – Бориспіль-аеропорт.

Запуск руху повинен відбутися вже цього року.

Нагадаємо, в Укрзалізниці розробляють систему, яка допоможе пасажирам купити дефіцитний квиток на поїзд.

Фото: @uz_fan/Websta

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