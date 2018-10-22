Навіть після підвищення ціни на газ в Україні вона все ще нижче ринкової.

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що навіть після підвищення вартості газу для населення ціна на нього все ще нижче європейської ринкової, передає Укрінформ.

– Паралельно з процесами в Україні, є процеси, які відбуваються на ринку газу в Європі, які для нас є фактично еталоном ринкової ціни. На цьому ринку нещодавно відбулося суттєве зростання ціни. Те підвищення, яке зараз відбулося… ціна в Україні для населення, однак, істотно нижча за європейську ринкову ціну газу, яка повинна бути в країні, – сказав Коболєв.

Він додав, що підвищення ціни на газ в Україні важливе для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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До слова, президент Петро Порошенко дав уряду завдання по розширенню програми субсидій.