Для вступу до медичних закладів абітурієнти складатимуть третій предмет на вибір.

Міністерство охорони здоров’я затвердило нові умови вступу до медичних закладів, згідно з якими абітурієнтам доведеться складати третій предмет на вибір – фізику або математику, повідомляє Громадське.

За словами заступника міністра освіти Олександра Лінчевського, саме ці предмети визначають логічне мислення та вміння аналізувати.

– Сучасна доказова медицина — точна природничо-наукова дисципліна, і лікарю необхідно мати знання з фізики, хімії, біології та математики. Окрім того, фізика та математика визначають логічне мислення та вміння аналізувати. У більшості європейських країн складання іспиту з цих предметів для вступу до медичного університету є поширеною практикою, – сказав Лінчевський.

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До слова, у 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.