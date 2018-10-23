Вартість перевезення залізничним транспортом має бути економічно справедливою та враховувати індексацію цін товарів, що споживає галузь. Тарифна політика має влаштовувати не лише аграрний сектор, а й Укрзалізницю.

Про це під час наради під головуванням Віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона, що пройшла сьогодні в Кабінеті міністрів, повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Анатолій Гіршфельд.

– Я розумію, що аграрії сьогодні мають потужну державну підтримку і хочуть везти безкоштовно, але так не буває. Укрзалізниця повинна закуповувати все необхідне на ринку, де постійно зростає ціна на метал, електроенергію, пальне, – зазначив він.

На думку Анатолія Гіршфельда, якщо не забезпечити заходи з оновлення тягового рухомого складу компанії, то перевезення залізничним транспортом чекає колапс, який не врятують будь-які заходи, у тому числі приватна тяга.

– Потрібно порахувати, скільки необхідно грошей на 5 років, і ввести тягову складову, яка дозволить не просто ремонтувати застарілу техніку, а оновлювати рухомий склад. Ремонтувати локомотив 40-річної давнини витратно і неефективно. Мінімальний обсяг фінансування, щоб впродовж 5 років закупити 200 тепловозів та 300 електровозів, які вкрай потрібні залізниці, щоб розв’язати проблему, – становить $3 млрд. До того ж потрібен час для укладання контрактів та виготовлення локомотивів. Тож Уряд повинен взяти це питання під свій контроль, – резюмував Анатолій Гіршфельд.

Нагадаємо, Державна регуляторна служба відмовила у погодженні проекту наказу Мінінфраструктури про внесення змін до коефіцієнтів, які використовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ним послуги, щодо уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів.