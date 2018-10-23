Окупанти обстріляли Щастя у Луганській області з мінометів 80-го калібру.

– Більше 50 мін випустив ворог у напрямку міста, ймовірно, намагаючись знищити Щастинську ТЕС, – написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко у Facebook.

За його словами, терористи знають, що альтернативних джерел електрогенерації у місті немає, до того ж робота ТЕЦ під питанням через відсутність вугілля.

Він додав, що електропідстанцію у Кремінній, яка з’єднає Луганщину з Об’єднаною енергетичною системою України, побудують тільки у наступному році.

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– На щастя, попри щільний вогонь противника, руйнувань та жертв немає. Вражає цинізм російських найманців, адже вони прекрасно розуміють, що в області станеться техногенний колапс у разі зупинки ТЕЦ. Першими постраждають старі та діти! – зазначив Клименко.

Днями проросійські бойовики відкрили вогонь по контрольному пункті в’їзду та виїзду Мар’їнка, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.