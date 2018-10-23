PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бойовики випустили по Щастю 50 мін - хочуть знищити ТЕС/

Бойовики випустили по Щастю 50 мін – хочуть знищити ТЕС

Окупанти обстріляли Щастя у Луганській області з мінометів 80-го калібру.

– Більше 50 мін випустив ворог у напрямку міста, ймовірно, намагаючись знищити Щастинську ТЕС, – написав заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко у Facebook.

За його словами, терористи знають, що альтернативних джерел електрогенерації у місті немає, до того ж робота ТЕЦ під питанням через відсутність вугілля.

Він додав, що електропідстанцію у Кремінній, яка з’єднає Луганщину з Об’єднаною енергетичною системою України, побудують тільки у наступному році.

Читайте: Корсар знищує “блокпост” – випробування новітнього ракетного комплексу

– На щастя, попри щільний вогонь противника, руйнувань та жертв немає. Вражає цинізм російських найманців, адже вони прекрасно розуміють, що в області станеться техногенний колапс у разі зупинки ТЕЦ. Першими постраждають старі та діти! – зазначив Клименко.

Днями проросійські бойовики відкрили вогонь по контрольному пункті в’їзду та виїзду Мар’їнка, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних людей.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Миротворці ООН
Хорватська модель – МінТОТ назвало найкращий варіант миротворців на Донбасі
ООС: ворог атакував біля Пісків і зазнав втрат
У зоні ООС поранені 3 бійця ЗСУ, у ворога – великі втрати
У зоні ООС загострення на Луганському напрямку – штаб
Бойовики застосували протитанкову керовану ракету біля Гнутового
Сили ООС знищили на Донбасі 4 бойовиків і 2 поранили
ОБСЄ має докази військового вторгнення РФ на Донбас – Хуг
Бойовики відкрили вогонь по КПВВ Мар’їнка
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка