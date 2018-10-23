Державний борг України на 2018 рік становить 75 млрд доларів. Факти ICTV розповідають, хто набрав держборгів на таку суму, чи можливо виплатити їх без нових кредитів та навіщо нам нова програма кредитування від МВФ.

Державний та гарантований державою борг України складає 74,8 млрд доларів, з них 47,5 млрд – зовнішній борг.

Для порівняння, 75 млрд – це три річних бюджети України. А в Японії збудували найдовший міст у світі лише за 20 млрд доларів.

Факти ICTV спілкувались з Олександром Паращієм з інвестиційної компанії Concorde Capital та Віктором Тараном з центру політичних студій та аналітики Ейдос, аби дізнатись, чому Україна накопичила такі борги, як з ними розрахуватись та чи допоможе нова програма кредитування від МВФ.

Сума боргу – не показник

Державний борг – це усі грошові зобов’язання країни як перед внутрішніми, так і перед зовнішніми кредиторами. Експерти запевняють, що сума боргу не повинна лякати українців.

Ключовим виміром є співвідношення боргу країни до її ВВП. В Україні цей показник складає 72%.

Допустима норма, тобто така, при якій Україна може виплатити всі зобов’язання без додаткових кредитувань та дефолту, коливається в межах 35-50%.

Однак, це далеко не показова цифра.

Японія – лідер по зовнішнім запозиченням. Співвідношення боргу до ВВП складає понад 250% .

– лідер по зовнішнім запозиченням. Співвідношення боргу до ВВП складає понад . У США цей показник – 106% до суми ВВП.

цей показник – до суми ВВП. У Франції – 97% .

– . У Великобританії – 78,2%.

В чому тоді проблема?

Україна має погані кредитні рейтинги на світовій арені. Саме тому є два ключові чинники, що негативно позначаються на державному борзі України, вважає економіст Олександр Паращій.

Короткострокові кредити . Найдовший кредит, який брала Україна – 15 років . Майже всі борги гасяться протягом 8 років . В той же час, США можуть дозволити собі кредити на 100-200 років. Навіть не дуже платоспроможна Аргентина може запозичити гроші на 50 років . Через те, що МВФ не довіряє Україні довгострокові кредити, страждають наші кредитні рейтинги.

. Найдовший кредит, який брала Україна – . Майже всі борги гасяться протягом . В той же час, США можуть дозволити собі кредити на Навіть не дуже платоспроможна Аргентина може запозичити гроші на . Через те, що МВФ не довіряє Україні довгострокові кредити, страждають наші кредитні рейтинги. Дороге обслуговування кредитів. У України дуже високі відсотки від боргу – міжнародні кредитори не готові задешево давати гроші. Приблизно 10% витрат бюджету йде на виплату відсотків. Щорічні виплати у більше ніж 7 млрд – майже непідйомний розмір для української економіки.

Вихід – економічне зростання та співпраця

Слід досягти кращих результатів економічного зростання. Якщо ми будемо зростати, при тому ж самому рівні боргу в доларах, борг до ВВП буде зменшуватись.

Активно працювати з фінансовими ринками та рейтинговими агентствами. Доводити, що ми гідні кращих кредитних рейтингів, нижчих відсоткових ставок і набагато довших періодів займу, – впевнений Паращій.

При середньому терміні боргу у 20-30 років та низьких кредитних ставках Україна зможе виплачувати не 7-8 млрд щорічно, а 2-3. Таку суму держава зможе виплачувати самостійно. Так, можна припинити брати нові кредити, щоб погасити старі.

Звідки взялось 75 млрд?

Понад 10 років Україна активно набирала кредити та збільшувала розмір своїх боргів.

Якщо у 2007 році борг складав 14,1 млрд доларів, то у 2010 цей показник був вже 40,6 млрд, а у 2014 сягнув 73,2 млрд.

Однак, статистика останніх років показує, що державний борг йде на спад. Так за період з 2017 по 2018 вдалось знизити показник на 1,9%, що еквівалентно майже 1,5 млрд.

Відбуваються урізання неефективних видатків із бюджету, коли, наприклад, позичали гроші у Росії і перекривали надмірну ціну за газ для населення. Медична реформа призвела до ефективного витрачання коштів. За рахунок цього створюються надлишкові кошти, – зазначає політолог Віктор Таран.

Олександр Паращій впевнений, що активні запозичання скоротились не так через ефективну політику уряду, а через те, що Україні все менше готові давати грошей:

Уряд все частіше відмовляється від “непотрібних” кредитів. Однак, бувають моменти, коли ринки торгів закриваються і у нас немає можливості отримати гроші.

Програма кредитування Stand-by від МВФ

Програма розширеного фінансування від МВФ, яку підписали у 2015 році, добігає кінця у березні 2019. Саме напередодні виборів президента.

У МВФ вже заявили про узгодження нової програми для України stand-by.

Ми продовжуємо співпрацю з МВФ і це добрий сигнал для України, але нам потрібно відмовитися від боргів взагалі. Ми не можемо постійно залежати від залучення фінансів не від економіки, а з інших джерел, – зазначив Володимир Гройсман під час ефіру Свободи Слова.

Однак, про нові умови та вимоги говорити зарано. Поки що є тільки прес-реліз МВФ. Угоду має затвердити менеджмент фонду, і схвалити рада директорів.

Нова програма дозволить Україні пережити найскладніший політичний рік 2019.

Як правило, ближче до виборів країнам з перехідними економіками не дають грошей. Міжнародний валютний фонд наважився дати майже 4 млрд доларів. Це дуже потужний сигнал підтримки України, – стверджує Олександр Паращій.

Є й негативна сторона нової програми. Кредити Stand-by треба повертати раніше – він гаситься за 5 років. Через 3 роки, тобто на 4 і 5, доведеться погасити 4,9 млрд доларів.

Нова програма кредитування від МВФ надає Україні три переваги, зазначив Віктор Таран:

Розблокуються транші Світового банку та Європейської комісії – кожен по 1 млрд доларів. Україна зможе залучити євробонди (єврооблігації) – близько 2 млрд за підрахунками Мінфіну. Може активізуватись ринок внутрішнього займу. Люди зрозуміють, що відбулась стабілізація, долар не “пригне” і можна інвестувати. Це повинно пожвавити економіку.

Державний борг України змушує погоджуватись на неприйнятні умови кредитування заради того, аби погасити старі кредити. Відмовитись від зовнішніх запозичень можна. Треба розвивати економіку та ефективно використовувати ресурси країни.

Фото: офіційні сторінки Facebook, dreamstime

Лілія Ященко