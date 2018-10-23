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Дві операції та три тренажери – нові вимоги Савченко в СІЗО

Надія Савченко заявила про проблеми зі здоров’ям і необхідність двох операцій.

Надія Савченко

Народний депутат Надія Савченко, яку утримують в СІЗО через підозру в підготовці терактів, під час судового засідання заявила про необхідність двох операцій на коліні, пише Укрправда.

– Мені дійсно потрібно дві операції. Це стара травма, це з армії, в коліні…

Одна на меніску, одна через розрив хрестовидної зв’язки, – уточнила вона.

За словам нардепа, через нестачу рухів у СІЗО в неї пішло запалення.

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Савченко переконує, лікарі не радять їй оперуватись у СІЗО, оскільки реабілітаційний період становитиме від 6 до 9 місяців.

Наразі лікарі порадили Савченко займатись на тренажерах.

– У мене немає можливості поставити тренажери. Мені потрібні три тренажери – бігова доріжка, велосипед і гребля, які навіть у мою камеру не влізуть.

Тому, напевно, поки що я терпітиму біль. Нічого. Не вперше, – додала вона.

До слова, прокуратура вже встановила особу організатора у справі про підготовку теракту в Києві, в якому звинувачують Надію Савченко та Володимира Рубана.

Фото: УНІАН

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