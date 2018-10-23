У МінТОТ заявили, що миротворчу місію на Донбасі мають розгорнути за так званою хорватською моделлю.

Радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко вважає, що миротворчу місію на Донбасі потрібно розгорнути за хорватським сценарієм, передає УНІАН.

– Міністерство з питань тимчасово окупованих територій ще раз дослідило ситуацію із застосуванням миротворчих місій у світі. Дослідивши десятки прикладів, ми дійшли висновку, що якраз хорватський варіант для нас був би найближчим з усіх тих, що ми бачили. Сценарії розвитку подій на Донбасі та в Хорватії дуже схожі, хоча різниця, умовно, в 23 роки, – сказав Левченко.

Він додав, що миротворча місія могла б застосовуватися у той же спосіб, що й на території Хорватії.

– Ми висловили своє бачення як міністерства, щоб очевидним був варіант, коли на чолі міжнародної місії має стояти міжнародна перехідна адміністрація. Це важливий та вирішальний компонент, – заявив радник міністра.

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До слова, екс-президент Франції Франсуа Олланд переконаний, що введення миротворчої місії ООН на Донбас матиме сенс лише на кордоні між Україною та Росією.