Мер Києва Віталій Кличко розпорядився у 2018-2025 роках побудувати метро на Троєщину від Кільцевої дороги з двома електродепо.

Про це йдеться в його розпорядженні №1882 від 19 жовтня.

Відповідні зміни внесено до розпорядження КМДА про відновлення будівництва Подільсько-Вигурівської лінії від 20 липня 2004 року.

Згідно з документом, замовником робіт є комунальне підприємство Київський метрополітен (крім ділянки від дамби Русанівських садів до станції метро Райдужна (Райдужний масив), який повинен визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації та забезпечити у 2018-2020 роках розробку проектної документації, проведення її експертизи та затвердження.

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Підрядник повинен надати гарантію експлуатації об’єктів не менш ніж 10 років, а також повернення коштів у разі виявлення завищення вартості робіт.

На підприємство також покладається відповідальність за виконання робіт у встановлений термін, раціональне і цільове використання бюджетних коштів.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА повинен подати інвестиційні пропозиції про включення даних робіт у перелік об’єктів будівництва, які планується фінансувати у 2019 і наступних роках за рахунок бюджетних коштів згідно з програмами економічного і соціального розвитку Києва.

На першому етапі запланована розробка техніко-економічного обґрунтування будівництва гілки з визначенням черговості будівництва і пускових комплексів. На другому – на основі ТЕО розробити проектну документацію на будівництво лінії метро і почати її будівництво в правобережній і лівобережній частинах міста одночасно.

Нагадаємо, минулого року повідомлялося, що у Києві з’явиться ще одна гілка метро. Четверта гілка буде починатиметься в аеропорту Жуляни, а закінчуватиметься на житловому масиві Троєщина. Довжина гілки складе 18 кілометрів і матиме 13 станцій.

Фото: politeka.