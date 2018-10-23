Російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну.
Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну за те, що вона приїхала в Керч в окупованому Криму, повідомляє український омбудсмен Людмила Денисова у Facebook.
Вона також зазначила, що Москалькова вже порушувала правила перетину українського кордону, але заборона на в’їзд у країну з неї зняли – для синхронного відвідування ув’язнених.
– Порушення законодавства України омбудсменом РФ може привести до нового заборони в’їзду її в Україну і поставить під загрозу взаємні відвідування, – зазначила Денисова.
До слова, російського актора Дмитра Бедеріна не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки.
Нагадаємо, Міністерство культури України внесло до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.
Фото: УНІАН