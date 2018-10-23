PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Омбудсмену РФ можуть заборонити в'їзд в Україну - причина/

Омбудсмену РФ можуть заборонити в’їзд в Україну – причина

Російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну.

Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну за те, що вона приїхала в Керч в окупованому Криму, повідомляє український омбудсмен Людмила Денисова у Facebook.

Вона також зазначила, що Москалькова вже порушувала правила перетину українського кордону, але заборона на в’їзд у країну з неї зняли – для синхронного відвідування ув’язнених.

– Порушення законодавства України омбудсменом РФ може привести до нового заборони в’їзду її в Україну і поставить під загрозу взаємні відвідування, – зазначила Денисова.

До слова, російського актора Дмитра Бедеріна не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки.

Нагадаємо, Міністерство культури України внесло до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.

ФотоУНІАН

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Гроші
Борг України у 75 млрд доларів: звідки взявся та як виплатити
Вихід США з ядерної угоди: що загрожує Європі і звідки небезпека
Кого торкнуться санкції РФ проти України – заява Кремля
Теракт у Керчі: російські журналісти “поспілкувалися” із загиблою дівчиною
Санкции России против Украины: Путин играет в классическую теорию игр
Україна пройде вибори 2019 зі стабільним курсом гривні – Аслунд
Санкції проти РФ
Україна та ще три країни продовжили санкції проти Росії
Хімічні викиди в Армянську: завод Титан відновив роботу
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка