Російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну.

Тетяні Москальковій можуть заборонити в’їзд в Україну за те, що вона приїхала в Керч в окупованому Криму, повідомляє український омбудсмен Людмила Денисова у Facebook.

Вона також зазначила, що Москалькова вже порушувала правила перетину українського кордону, але заборона на в’їзд у країну з неї зняли – для синхронного відвідування ув’язнених.

– Порушення законодавства України омбудсменом РФ може привести до нового заборони в’їзду її в Україну і поставить під загрозу взаємні відвідування, – зазначила Денисова.

До слова, російського актора Дмитра Бедеріна не пустили в Україну і заборонили в’їзд на 3 роки.

Нагадаємо, Міністерство культури України внесло до списку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці України російського актора Леоніда Ярмольника.

Фото: УНІАН