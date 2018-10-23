За минулу добу бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, загиблих і постраждалих немає.

– Російські окупанти, без застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ… Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, – йдеться у зведенні на сторінці штабу ООС у Facebook у вівторок вранці.

Незаконні збройні формування вели прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– Майже в половині випадків наші війська відповідали адекватним вогнем, – відзначили в штабі.

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Бойовики здійснювали обстріли позицій ООС в районі населених пунктів Щастя, Кримське, Золоте, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Березове, Новотроїцьке, Чермалик та Лебединське.

За даними української розвідки, протягом доби трьох бойовиків убито і двох поранено.

Нагадаємо, 19 жовтня проросійські бойовики відкрили вогонь по контрольному пункту в’їзду та виїзду Мар’їнка, коли лінію розмежування перетинала значна кількість цивільних.