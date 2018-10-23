У разі скасування в Україні прописки, повідомити про своє місце проживання можна буде за допомогою однієї заяви.

Офіс реформування адміністративних послуг запропонував скасувати прописку в Україні.

Що зміниться і чи зможе незнайома людина зареєструватися у вас вдома, пише НВ.

У разі скасування прописки, вносити відмітки до паспорта про місце проживання можна буде за власним бажанням.

Крім того, для реєстрації чи зняття з реєстрації потрібно буде подати одну заяву, а не кілька.

Подати заяву та сплатити послугу можна буде онлайн, з мобільного телефону. Також можна оформити реєстрацію в органі реєстрації чи центрі подання адміністративних послуг.

Довідки про місце проживання або склад сім’ї подавати не потрібно буде.

Автоматично реєструватимуть місце проживання новонародженої дитини, знімати з реєстрації місця проживання померлого, а також змінювати місце проживання дитини до 14 років.

За однією заявою можна буде проводити державну реєстрацію народження дитини, реєструвати її місце проживання, призначати допомогу при народженні, реєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я.

Відтак офіційні органи будуть обмінюватися інформацією між собою, а не через громадянина. Дані формуватимуть на основі відомостей із Держреєстру актів цивільного стану.

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Теоретично, у вас вдома може зареєструватися невідома людина.

Однак якщо з’ясується, що особа офіційно не погодила реєстрацію з власником, вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 2000 грн.

Якщо вона без узгодження зареєструвалася одразу в декількох місцях, суму доведеться заплатити за кожне таке порушення.

Продати житло в такому випадку людина не зможе, оскільки жодного права на майно та на квадратні метри в неї не буде.

Якщо справа дійде до суду, шахрай не зможе довести липову прописку, оскільки доведеться пред’явити документи про нарахування плати за користування житлом, за житлово-комунальні послуги чи підтвердження факту оренди.

Ми також писали про сім адміністративних послуг, які можна отримати тільки за місцем реєстрації.

Фото: Синиця Олександр/УНІАН