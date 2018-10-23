У разі скасування в Україні прописки, повідомити про своє місце проживання можна буде за допомогою однієї заяви.
Офіс реформування адміністративних послуг запропонував скасувати прописку в Україні.
Що зміниться і чи зможе незнайома людина зареєструватися у вас вдома, пише НВ.
У разі скасування прописки, вносити відмітки до паспорта про місце проживання можна буде за власним бажанням.
Крім того, для реєстрації чи зняття з реєстрації потрібно буде подати одну заяву, а не кілька.
Подати заяву та сплатити послугу можна буде онлайн, з мобільного телефону. Також можна оформити реєстрацію в органі реєстрації чи центрі подання адміністративних послуг.
Довідки про місце проживання або склад сім’ї подавати не потрібно буде.
Автоматично реєструватимуть місце проживання новонародженої дитини, знімати з реєстрації місця проживання померлого, а також змінювати місце проживання дитини до 14 років.
За однією заявою можна буде проводити державну реєстрацію народження дитини, реєструвати її місце проживання, призначати допомогу при народженні, реєструвати дитину в електронній системі охорони здоров’я.
Відтак офіційні органи будуть обмінюватися інформацією між собою, а не через громадянина. Дані формуватимуть на основі відомостей із Держреєстру актів цивільного стану.
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Теоретично, у вас вдома може зареєструватися невідома людина.
Однак якщо з’ясується, що особа офіційно не погодила реєстрацію з власником, вона повинна буде заплатити штраф у розмірі 2000 грн.
Якщо вона без узгодження зареєструвалася одразу в декількох місцях, суму доведеться заплатити за кожне таке порушення.
Продати житло в такому випадку людина не зможе, оскільки жодного права на майно та на квадратні метри в неї не буде.
Якщо справа дійде до суду, шахрай не зможе довести липову прописку, оскільки доведеться пред’явити документи про нарахування плати за користування житлом, за житлово-комунальні послуги чи підтвердження факту оренди.
Ми також писали про сім адміністративних послуг, які можна отримати тільки за місцем реєстрації.
Фото: Синиця Олександр/УНІАН