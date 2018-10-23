Сьогодні в Україні атмосферний фронт зумовить на заході та півночі України невеликі дощі та похолодання.

Температура повітря протягом дня становитиме 6-10 градусів тепла. На решті території суттєвих опадів не передбачається, температура повітря досягне 10-16 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

Місцями очікуються тумани та серпанки.

У західних областях очікується невеликий дощ. Температура повітря вдень 6-10 градусів тепла.

У північних областях – місцями незначний дощ. Температура повітря вдень 7-10 градусів тепла.

У східних областях – без опадів. Температура повітря вдень 11-16 градусів вище нуля.

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У центральних областях – опади малоймовірні, лише на Вінниччині можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень 10-15 градусів вище нуля.

На півдні України очікується суха погода. Температура повітря вдень 13-16 градусів вище нуля.

До речі, синоптики переконані, що погода в листопаді буде холодною – із дощем і мокрим снігом.