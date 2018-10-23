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Що загрожує кримчанам за проїзд по Керченському мосту

Жителі окупованого Криму не будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за незаконний перетин кордону України через Керченський міст.

Керченський міст

Водночас, у цьому випадку кримчанам може загрожувати адміністративна відповідальність, розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян.

– Громадяни, які незаконно в’їжджають або виїжджають з Криму, будуть, як і раніше, нести відповідальність за статтею 204-2 – адміністративну…Для нас кримчани – громадяни України, які могли перетнути кордон через закриті пункти пропуску, але на територію материкової України в’їжджають вже через офіційні пункти контролю.

У такому випадку їх притягатимуть до адміністративної відповідальності, а до кримінальної за давно вже існуючою статтею 332-1 – тільки в разі вчинення таких дій з метою заподіяння шкоди інтересам України, – уточнив він.

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Слободян зазначив, що закон, який вводить кримінальну відповідальність за незаконне перетинання держкордону, прийнятий 18 жовтня Верховною Радою, стосується випадків, коли іноземці в порушення законодавства відвідують анексований Крим.

Нагадаємо, Україна запровадила санкцій проти 19 російських компаній і 22 фізичних осіб, які брали участь у будівництві Керченського мосту в Криму. ЄС ввів санкції відносно 6 російських компаній, які брали участь у його будівництві.

Фото: dreamstime.com

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