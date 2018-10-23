PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Подорожі / Топ-7 країн, в які їздять українці (ІНФОГРАФІКА)/

Топ-7 країн, в які їздять українці (ІНФОГРАФІКА)

У першому півріччі 2018 року за кордон виїхало 17,3 млн українців.

Найчастіше українці в 2018 році прямували в прикордонні країни: Польщу, Росію, Угорщину, Молдову, Білорусь, Румунію, Словаччину. Такі дані, отримані від операторів мобільного зв’язку в Україні, опубліковало Міністерство економічного розвитку і торгівлі в своєму Facebook урамках відстеження туристичної активності в країні.

Серед не прикордонних країн найпопулярнішими стали: Чехія, Туреччина, Німеччина, Єгипет. Усередині країни українці найчастіше відвідували Київську, Львівську, Полтавську, Житомирську та Черкаську області.

Читайте: Більше не Росія: топ-5 країн, звідки приїхали туристи до Києва

За цей же період Україну відвідали 9,6 млн іноземців, також переважно з країн ближнього зарубіжжя. Найчастіше вони приїжджали до Київської, Львівської, Закарпатської, Одеської та Харківської областей.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список країн, де найчастіше грабують туристів.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Занедбані стежки та відсутність зв’язку: реалії туристичних маршрутів у Карпатах
день туризма
День туризму 2018: привітання
Літак
Де українці відпочивали влітку – найпопулярніші напрямки
Туристам дозволили дивитися раніше заборонені місця у Зоні відчуження ЧАЕС
Українських туроператорів чекають планові перевірки – Кабмін
На задвірках туристичної індустрії: чому селище Ворохта втратило свою популярність
Від домашнього затишку до джакузі в номері – де відпочити на Прикарпатті
Туристичний бум на Закарпатті: чому варто їхати та що подивитись
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка