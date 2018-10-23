У першому півріччі 2018 року за кордон виїхало 17,3 млн українців.

Найчастіше українці в 2018 році прямували в прикордонні країни: Польщу, Росію, Угорщину, Молдову, Білорусь, Румунію, Словаччину. Такі дані, отримані від операторів мобільного зв’язку в Україні, опубліковало Міністерство економічного розвитку і торгівлі в своєму Facebook урамках відстеження туристичної активності в країні.

Серед не прикордонних країн найпопулярнішими стали: Чехія, Туреччина, Німеччина, Єгипет. Усередині країни українці найчастіше відвідували Київську, Львівську, Полтавську, Житомирську та Черкаську області.

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За цей же період Україну відвідали 9,6 млн іноземців, також переважно з країн ближнього зарубіжжя. Найчастіше вони приїжджали до Київської, Львівської, Закарпатської, Одеської та Харківської областей.

Нагадаємо, Факти ICTV публікували список країн, де найчастіше грабують туристів.