Колишнього секретаря міськради Донецька Сергія Богачова схопили, коли він приїхав на окуповану територію, щоб відвідати могилу батька.

У Донецьку бойовики так званої “ДНР” затримали колишнього секретаря міськради і члена Партії регіонів Сергія Богачова.

Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на джерела в Донецьку, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників, Богачов приїхав до Донецька, щоб відвідати могилу батька, похованого 40 днів тому.

22 жовтня його затримали члени незаконних збройних формувань на виїзді з селища Хорошове, де розташований будинок Богачова.

Відзначається, що до екс-секретаря міськради не пропускають адвокатів і родичів, їм не повідомляють про стан його здоров’я і умови утримання, а також не кажуть, які обвинувачення йому висувають.

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За даними видання, Ігор Мартинов, який називав себе в минулому “главою адміністрації” Донецька, написав заяву про нібито крадіжку Богачовим печатки міськради в 2014 році.

Також повідомляється, що Богачов недавно вже відвідував окуповану територію, щоб поховати батька, але інформацію про це не оприлюднював.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада продовжила дію особливого порядку місцевого самоврядування на окупованих територіях Донбасу до кінця 2019 року.

Фото: pravda.dn.ua