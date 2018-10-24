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ДТП на Сумській: Зайцевій стало зле, суд призначив нову експертизу

Під час слухання захисник Геннадія Дронова зажадав провести повторну комплексну експерту ДТП на Сумській.

У середу, 24 жовтня, на черговому засіданні у справі смертельної ДТП на Сумській у Харкові головній підозрюваній Олені Зайцевій стало зле.

Як повідомляє NewsRoom, суд почав розглядати клопотання адвокатів Зайцевої і другого підозрюваного Геннадія Дронова. О 15.40 суд оголосив перерву і пішов до дорадчої кімнати.

Одразу після цього адвокат Зайцевої звернулася до конвойних з проханням вивести її підзахисну з зали суду. Вона залишила приміщення, і на лаві підсудних залишився тільки Дронов.

Відзначається, що під час слухання захисник Дронова зажадав провести повторну комплексну експерту із залученням фахівців з Одеси.

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Як пише MediaPort на своєму каналі в Telegram, суд частково задовольнив клопотання захисту Дронова та призначив додаткову автотехнічну експертизу. Проводити експертизу буде Інститут судових експертиз Бокаріуса.

До слова, про висновки слідства та усе, що потрібно знати про справу ДТП на Сумській, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: newsroom.kh.ua

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