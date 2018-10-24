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ФДМУ: 1,6 млрд гривень отримав держбюджет за три місяці роботи Єдиної бази звітів про оцінку

1,6 млрд гривень склав орієнтовний розмір сплати податків до державного бюджету за 3 місяці роботи Єдиної бази даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості.

Про це повідомляється на офіційному сайті Фонду державного майна України.

– Станом на 23 жовтня 2018 року в Єдиній базі даних звітів про оцінку з модулем електронного визначення оціночної вартості, створеною державою з метою боротьби з тінізацією ринку нерухомості, зареєстровані звіти про оцінку 111 302 об’єктів. З них перевірено нотаріусами 63 575 звітів. Перевірка звітів нотаріусами опосередковано свідчить про здійснення правочинів, – йдеться у повідомленні.

Також у Фонді підрахували, що робота Єдиної бази щомісяця забезпечує надходження до Державного бюджету у вигляді податків орієнтовно у середньому 533 млн гривень. Порівняно з першим місяцем роботи Єдиної бази ці показники зросли у 3,5 рази, а кількість звітів зросла майже у 3,8 рази.

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Нагадаємо, раніше у Фонді держмайна повідомляли, що ціни авторизованих електронних майданчиків у сфері оцінки є аналогом цін ProZorro.

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