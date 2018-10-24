Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляє, що Будапешт пропонує Києву укласти угоду щодо захисту національних меншин.

Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду.

– Угорщина запропонувала, аби Україна уклала угоду про захист меншин, – сказав Сійярто у Варшаві після переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним на полях Варшавського форуму з питань безпеки, передає УНІАН.

Угорська пропозиція передбачає, що обидві країни будуть утримуватися від політики, що призводитиме до асиміляції нацменшин та до зміни складу національностей на Закарпатті.

Також угода має гарантувати меншинам вільне користування їхньою рідною мовою у сферах релігії, культури, освіти та державного управління.

– Українська сторона пообіцяла вивчити цю пропозицію, – сказав Сійярто і висловив сподівання, що угорська і українська сторони обговорять деталі цієї пропозиції на наступній зустрічі у Мілані, яка запланована на 7 грудня.

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– Очевидним є те, що дорогу в напрямі відновлення довіри між країнами треба пройти невеликими кроками, – сказав глава угорського МЗС.

Сийярто також повідомив Климкіну, що Угорщина готова активізувати кредитну лінію на 50 млн доларів для фінансування будівництва доріг на Закарпатті, йдеться в повідомленні.

– Угорщина також готова продовжувати програму, в рамках якої вона вже забезпечила тисячі дітей, які постраждали від війни на сході України, безкоштовними відпустками на озері Веленце, – продовжував він.

Нагадаємо, Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” наступного тижня.

Фото: Márton Kovács, kormany hu