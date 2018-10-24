Російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, використовуючи для цього міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, поранених немає, повідомляє прес-служба ООС.

За даними розвідки, протягом доби, одного окупанта було знищено, а ще чотирьох – поранено.

Російсько-окупаційні війська здійснювали прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Авдіївка, Мар’їнка, Старогнатівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

На опорні пункти наших військ поблизу Авдіївки противник здійснював вогневий вплив з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Позиції Об’єднаних сил в районі Павлополя та Водяного окупанти обстрілювали з автоматичних та ручних гранатометів і стрілецької зброї.

Нагадаємо, ОБСЄ має докази військового вторгнення РФ на Донбас.

Фото: Holly Mindrup/Unsplash