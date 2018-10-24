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Перебувати в Білорусі потенційно небезпечно для українців – Клімкін

Павло Клімкін заявляє, що на території Білорусі діють російські владні структури.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, переклад якого українською мовою опубліковано Міністерством закордонних справ України в соціальній мережі Facebook.

– Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми будемо говорити з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки. Але в двосторонніх відносинах, політичних і економічних, у нас немає великих проблем.

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Знову ж мова йде про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центральної та Східної Європи. Додатково намагається довести до поділу в ЄС. Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати в нашому регіоні, – заявив Клімкін.

Нагадаємо, Факти ICTV намагалися дізнатися реальну причину затримань більше 10 журналістів у Білорусі.

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