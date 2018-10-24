PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Центр Києва без води через аварію: список вулиць/

Центр Києва без води через аварію: список вулиць

У будинках на 8 вулицях у центрі Києва відсутнє водопостачання через пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Київводоканал повідомляє, що аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк ремонту – одна доба.

Читайте: Що зміниться з 1 листопада 2018: ціни на газ і житло солдатам

Тимчасово відсутнє водопостачання на таких вулицях:

  • Володимирська, 19, 19A;
  • Софіївська, 16/16;
  • Михайла Грушевського, 4, 4А, 4Б;
  • Маршала Гречка, 24А;
  • Данила Щербаківського, 51, 53А, 55;
  • Мельниченка, 1А, 1Б, 2;
  • Юрія Клена, 1, 2;
  • Костюка, 1-28.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві включили гарячу воду. Понад 3 тис. будинків жили без неї кілька місяців. 

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ДТП з фурою
На Окружній у Києві перекинулася фура і перекрила 2 смуги
Продаж алкоголю
Заборона на продаж алкоголю вночі у Києві вступила в силу
Рух на Лесі Українки відновлено
Петро Пантелеєв
Пантелеєв: Тепло подали до всіх будівель бюджетної сфери та в 63% будинків комунальної власності
Під Києвом Tesla влетіла в Skoda
У Києві перекинулася військова вантажівка
Граната
Забіг в магазин і погрожував вибухом – у Києві затримали чоловіка з гранатою
Міська елекричка у Києві
Повисли на вагонах: кияни заблокували міську електричку (18+)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка