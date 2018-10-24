У будинках на 8 вулицях у центрі Києва відсутнє водопостачання через пошкодження на мережі холодного водопостачання.
Київводоканал повідомляє, що аварійні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень. Орієнтовний строк ремонту – одна доба.
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Тимчасово відсутнє водопостачання на таких вулицях:
- Володимирська, 19, 19A;
- Софіївська, 16/16;
- Михайла Грушевського, 4, 4А, 4Б;
- Маршала Гречка, 24А;
- Данила Щербаківського, 51, 53А, 55;
- Мельниченка, 1А, 1Б, 2;
- Юрія Клена, 1, 2;
- Костюка, 1-28.
Нагадаємо, 16 жовтня у Києві включили гарячу воду. Понад 3 тис. будинків жили без неї кілька місяців.
Фото: Pixabay
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