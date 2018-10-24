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В аварії ескалатора в Римі постраждали українці

Внаслідок аварії ескалатора в метро Рима постраждали українці. Вони госпіталізовані в місцеву клініку.

Під час аварії ескалатора з футбольними вболівальниками матчу ЦСКА – Рома в Римі постраждали українці.

За даними МЗС, вони госпіталізовані в одну з місцевих клінік.

Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих.

Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки.

Точну кількість постраждалих українців у МЗС не назвали. Раніше російські дипломати повідомляли, що травми отримали четверо громадян України.

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Нагадаємо, в результаті аварії на ескалаторі метро в Римі постраждали 30 осіб.

Семеро з них у лікарні у важкому стані. Одна людина лишилася без ноги.

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