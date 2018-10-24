Внаслідок аварії ескалатора в метро Рима постраждали українці. Вони госпіталізовані в місцеву клініку.
Під час аварії ескалатора з футбольними вболівальниками матчу ЦСКА – Рома в Римі постраждали українці.
За даними МЗС, вони госпіталізовані в одну з місцевих клінік.
Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих.
Консул підтримує контакт із потерпілими та медперсоналом клініки.
Точну кількість постраждалих українців у МЗС не назвали. Раніше російські дипломати повідомляли, що травми отримали четверо громадян України.
Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk
— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.
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Нагадаємо, в результаті аварії на ескалаторі метро в Римі постраждали 30 осіб.
Семеро з них у лікарні у важкому стані. Одна людина лишилася без ноги.