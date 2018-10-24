У користування ЗСУ передали всюдиходи UTV.
93-а окрема механізована бригада ЗСУ Холодний Яр отримала всюдиходи UTV, які використовуються для перевезення протитанкових ракетних комплексів Стугна, повідомляє бригада у Facebook.
– UTV розшифровується як Utility Task Vehicle. У перекладі – авто для утилітарних потреб. Це двомісні всюдиходи, обладнані потужним кузовом. У них бійці бригади вирішили розмістити протитанкові комплекси, – йдеться у повідомленні.
Основною перевагою авто є можливість швидко перемістити ПТРК в будь-яку точку абсолютного бездоріжжя.
ЗСУ отримали сучасні UTV всюдиходи / 3 фотографии
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До слова, президент Петро Порошенко заявив, що для українських контрактних військових вже будують сучасні гуртожитки замість застарілих казарм.
Фото: 93-тя ОМБр
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