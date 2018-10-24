PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / ЗСУ отримали сучасні UTV всюдиходи/

ЗСУ отримали сучасні UTV всюдиходи

У користування ЗСУ передали всюдиходи UTV.

ЗСУ

93-а окрема механізована бригада ЗСУ Холодний Яр отримала всюдиходи UTV, які використовуються для перевезення протитанкових ракетних комплексів Стугна, повідомляє бригада у Facebook.

– UTV розшифровується як Utility Task Vehicle. У перекладі – авто для утилітарних потреб. Це двомісні всюдиходи, обладнані потужним кузовом. У них бійці бригади вирішили розмістити протитанкові комплекси, – йдеться у повідомленні.

Основною перевагою авто є можливість швидко перемістити ПТРК в будь-яку точку абсолютного бездоріжжя.

image image image
ЗСУ отримали сучасні UTV всюдиходи / 3 фотографии

Читайте: ЗСУ збили ворожий безпілотник над Лисичанськом

До слова, президент Петро Порошенко заявив, що для українських контрактних військових вже будують сучасні гуртожитки замість застарілих казарм.

Фото: 93-тя ОМБр

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка