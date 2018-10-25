Російські окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Ворожі міни 120-го калібру впали на території села Водяне на Маріупольському напрямку.
Російсько-окупаційні війська, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Катеринівка, Новолуганське, Кам’янка, Піски, Мар’їнка, Тарамчук, Павлопіль, Гнутове та Водяне.
Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали захисники Павлополя та Гнутового, а по позиціях в районі Пісків ворог стріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів.
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Тричі за минулу добу точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За даними розвідки, протягом доби, було знищено трьох окупантів.
Поточної доби противник тричі обстріляв наші позиції, в районах Авдіївки, Красногорівки і Гнутового.
Важке озброєння не застосовувалось. Один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення.
Нагадаємо, 16 жовтня на Донбасі від кулі снайпера загинув 20-річний боєць Андрій Бойко. Військовий служив у першій окремій танковій бригаді в Донецькій області.