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Евакуація у школі Севастополя: знайдено підозрілий предмет

В анексованому Севастополі учнів однієї зі шкіл евакуювали через дивну знахідку, схожу на вибуховий пристрій.

Зі школи №15 в анексованому Севастополі евакуювали всіх дітей через знахідку двох металевих банок із проводами, обмотаних скотчем.

На фоні теракту в Керчі учні та вчителі припустили, що це вибуховий пристрій.

Діти почули шум у коридорі і хтось крикнув виходити.

Учитель не повірив. Коли шум наростав, вони вийшли в коридор, пише Примечания.

– Одна вчителька стала та закрила пожежний вихід, відмовилася його відчиняти. Чому вона це зробила – не знаю.

Син каже, що всіх зібрали в одному місці, але тисняви ​​благо не було, – розповідають батьки школярів.

Читайте: Трагедія у Керчі: чому РФ заплуталася у версіях і скільки було стрільців

Пізніше так зване “МНС Росії по Севастополю” повідомило, що загрози життю дітей і населення немає.

Інформація про мінування не відповідає дійсності. Ніхто з дітей не постраждав.

До слова, політехнічний коледж у Керчі відновив заняття після теракту Владислава Рослякова.

Фото: Объектив

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