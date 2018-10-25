Російський Газпром ініціював арбітражний розгляд проти України у зв’язку з накладенням штрафу на $6 млрд у рамках антимонопольного справи.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на повідомлення російської компанії.
Відзначається, що розгляд викликаний тим, що “Україна в особі Антимонопольного комітету наклала на Газпром необгрунтований і несправедливий штраф у розмірі, що перевищує $6 млрд (включаючи пені) за нібито зловживання монопольним становищем на ринку транзиту газу України”.
У компанії заявляють, що цей штраф нібито порушує права Газпрому, “гарантовані угодою між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про заохочення і взаємний захист інвестицій”, і просять арбітраж прийняти рішення про виплату грошового відшкодування та застосувати інші засоби правового захисту.
Нагадаємо, 5 грудня 2016 року Господарський суд Києва зобов’язав Газпром сплатити Україні штраф і пеню за його прострочення на загальну суму 171,8 млрд грн ($ 6,5 млрд) за позовом АМКУ.
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До слова, у червні голландські активи ПАТ Газпром були арештовані для виплати НАК Нафтогаз $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.
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