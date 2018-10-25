Якими дірками в законі та на кордоні нелегальні перевізники доправляють пасажирів в окуповані Донецьк та Луганськ? І хто контролює перевізників в окупований Крим?

Член транспортного комітету Верховної Ради України – депутат Сергій Євтушок запевняє – про проблему пасажирського сполучення в Україні – знає не з чуток – сам інколи користується сервісом.

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Більшість нелегалів везуть до контрольно-пропускного пункту – далі пішки люди проходять контроль – потім так звану нульовку – між блокпостами українських військових та терористичних організацій ДНР – курсує інший перевізник, який контролюють об’єднані сили (ООС) – а звідти пасажирів забирає вже транспорт, який контролюється бойовиками і везе в Донецьк. За законом легковим автівкам можна перетинати лінію розмежування – і такі перевізники вже пропонують прямий рейс – на Донецьк. Послуга не з дешевих – 550 грн., якщо врахувати що від Краматорська до Донецька – менше ста кілометрів.

Ця ж проблема існує і на пунктах перетину із анексованим Кримом – і якщо її не вирішують ось уже кілька років поспіль – значить це комусь вигідно – запевняє заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим – Ізет Гданов. Чонгар-Бердянськ – Сімферополь-Запоріжжя – і ще багато маршрутів, які не те що можуть бути легальними – вони заборонені законодавством України.



До слова, Факти ICTV повідомляли, що Україна може легалізувати перевезення до кордону з Кримом.