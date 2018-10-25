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Хурделиця і -8°С: в Карпатах почалася зима

У Карпатах станом на ранок 25 жовтня випало 13 см снігу, заметіль продовжується.

Сніг у Карпатах

Зокрема, на горі Піп Іван температура повітря складає -8°С, повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

За його даними, поривчастий вітер сягає 13 м/с, видимість обмежена через сніг.

– Радимо утриматися від виходу у високогір’я! – йдеться у повідомленні.

Читайте: Перший сніг у Києві – синоптики назвали дату

Нагадаємо, 24 жовтня випав сніг у Буковелі і Драгобраті.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

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