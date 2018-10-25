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На Львівщині учасники протесту розблокували міжнародну трасу

У Львівській області мешканці міста Мостиська вранці розблокували міжнародну трасу Львів-Шегині, яку вони перекрили 23 жовтня.

Дорога

Кілька десятків протестувальників, два дні блокували рух по трасі з вимогою ремонту ділянки вулиці Ярослава Мудрого, в четвер зібрали намети і припинили акцію, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на управління патрульної поліції у Львівській області.

Жителі Мостиської вимагали розпочати ремонт ділянки вулиці Ярослава Мудрого довжиною 2 км, який планували провести ще в 2017 році.

Акцію припинили після того, як приїхала ремонтна техніка.

Раніше жителі Мостиської вже перекривали трасу Львів-Шегині 5 жовтня з тими ж вимогами.

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Як відомо, в 2019 році Кабінет міністрів передбачить 56 млрд гривень на дорожнє будівництво.

Фото: pixabay.com

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