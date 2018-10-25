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На підприємствах Метінвесту зайнята третина всіх співробітників ГМК України

Гірничо-металургійна група Метінвест забезпечує роботою 64 786 чоловік, що складає 34% всіх співробітників галузі.

Такі дані наводить журнал Вісник. Рейтинг, який публікується за підтримки Державної фіскальної служби. У рейтингу не враховуються працівники спільних і зарубіжних підприємств Метінвесту, відзначає видання.

Друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній займає АрселорМеттал Кривий Ріг. У трійку найбільших роботодавців галузі також увійшов Дніпровський металургійний комбінат.

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Як зазначає видання, середня зарплата співробітника Метінвесту перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн. Якщо говорити про середній заробіток працівників компанії в регіональному розрізі, то варто відзначити, що середня зарплата в Донецькій області перевищує середню по країні на 37% (13 384 грн), у Дніпропетровській – на 63% (14 778) і Запорізькій – на 83% (16 285 грн).

Нагадаємо, за даними Держслужби статистки, середня зарплата в серпні склала 8 977 грн. Середньомісячний заробіток в промисловості майже на тисячу грн вище – 9 838 грн.

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