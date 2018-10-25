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Одеський губернатор Степанов збирається знову купити будинок в селі

Максим Степанов вже вдруге планує купити будинок в маленькому селі на Одещині.

Як розповів сам губернатор в інтерв’ю виданню КП в Україні, жити в будинку він не стане, а подарує сироті. Реєстрація за місцем проживання дозволить наповнити бюджет цього та навколишніх сіл.

– Зараз я офіційно зареєстрований в Окнянському районі. Купив там будинок, який потім подарував сироті. У селі не вистачало грошей на школу, а мені потрібно було заплатити великі одноразові податки. Місцевій школі – 113 років, туалет там на вулиці! Немає нормального спортзалу. Причому, прекрасний колектив вчителів, але умови просто відсутні … Так ось там, в селі Створив, є дівчинка-сирота, яка хотіла залишитися там жити, але ніде. Я купив невеликий будинок, подарував цій дівчинці, але залишився там зареєстрованим, платив податки. Але зараз вже знайшов село в іншому районі, збираюся переїжджати. Буду мігрувати, – повідомив Максим Степанов.

Майбутня нерухомість одеського губернатора знаходиться в селі Степанівка Роздільнянського району. Головна дорога в цій місцевості багато років потребує ремонту. Саме на неї, за задумом Степанова, підуть на цей раз його податки.

– Діємо по вже налагодженому алгоритму: купується будинок, дарується дитині. Я плачу податки, – підкреслив глава Одеської ОДА.

Нагадаємо, в 2017 році одеський губернатор Максим Степанов придбав будинок в селі Ставрово і подарував його місцевій жительці, дівчині-сироті Вікторії. Завдяки придбанню нерухомості, він зареєструвався в цьому населеному пункті і заплатив податки в місцевий бюджет, щоб допомогти будівництву місцевої школи.

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