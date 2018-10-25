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Премію Сахарова Сенцов повинен забрати особисто – посольство США

Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно засудили в РФ, має особисто отримати премію Сахарова.

Олег Сенцов

Незаконно засуджений в Росії Олег Сенцов повинен мати можливість особисто отримати премію Сахарова, повідомляє посольство США в Україні у Twitter.

– Рішення про присудження Премії Сахарова 2018 року за свободу думки Олегу Сенцову є ще одним підтвердженням того, що він є в’язнем совісті. Він продемонстрував мужність, гідність і рішучість у захисті українських в’язнів, яких несправедливо ув’язнено в Росії. В Олега має бути можливість особисто отримати цю заслужену нагороду: Росія повинна негайно звільнити його та всіх інших політв’язнів, – йдеться у повідомленні.

В свою чергу міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Сенцов стане для РФ тим, ким став дисидент Андрій Сахаров для СРСР, передає 112 Україна.

– Росія послідовно сподівалася, що після завершення голодування емоційна хвиля щодо його звільнення, щодо звільнення усіх політичних в’язнів і заручників почне вщухати. Насправді, з точністю до навпаки, і я дуже вдячний всім, хто був дотичний до прийняття цього та інших рішень. Олег стане для Росії тим, ким був Сахаров для Радянського Союзу, – сказав Клімкін.

Читайте: Премія Сахарова наблизить звільнення Сенцова – Порошенко

Нагадаємо, засудженому в Росії українському режисерові Олегу Сенцову присудили премію Європарламенту За свободу думки імені Сахарова.

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