Росія постачає українське вугілля з окупованого Донбасу до Туреччини та Польщі.

– У нас є інформація, що з російської сторони існують маніпуляції з вугіллям з окупованих територій, – заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає УНІАН.

Він додав, що російська сторона змішує українське вугілля з російським, щоб не можна було хімічно виявити такий факт.

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– І потім він йде до Туреччини. Зараз теж йде розслідування, і до речі, саме таке вугілля, у нас є обґрунтовані підозри, йшло до Польщі. Я позавчора про це теж з паном Чапутовичем говорив (Яцек Чапутович – міністр закордонних справ Польщі. – Ред.), – зазначив Клімкін.

Раніше Факти ICTV писали, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

Фото: mfa_ukraine