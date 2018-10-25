Суд продовжив арешт народного депутата Надії Савченко до 30 грудня 2018 року.

Термін арешту народного депутата Надії Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів, Шевченківський райсуд Києва продовжив до 30 грудня, пише Інтерфакс-Україна.

У засіданні брали участь адвокати Савченко, які 24 жовтня здійснили певний демарш, наполягаючи, що їм не надали достатньо часу та можливостей для ознайомлення із матеріалами справи.

Коли адвокатам відмовили у відводі судді, вони не з’явилися на продовження засідання у середу.

Суд вирішив залучити для Савченко державного адвоката та переніс засідання на четвер.

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Зараз захист Савченко знайомиться з матеріалами справи Савченко – Рубана, розслідування якого було завершено 1 серпня.

25 вересня Шевченківський суд відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про обмеження термінів ознайомлення з матеріалами кримінальної справи 25 календарними днями.

Фото: Синиця Олександр/УНІАН