Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про суттєве погіршення ситуації у відносинах з Україною.

– Ситуація стосовно України суттєво погіршилася з огляду на той факт, що нічого не сталося щодо внесення змін у закон про освіту та новий закон про мову, які позбавляють національні меншини їхніх прав користуватися своєю рідною мовою у культурі, ЗМІ та державному управлінні в доповнення до освіти, – сказав Сійярто, передає УНІАН.

За його словами, є неприйнятною ситуація, коли представники угорської меншини, які є чиновниками і депутатами на Закарпатті і мають угорське громадянство, потрапили до списку на сайті Миротворець.

Також його обурила петиція на сайті Ради із закликом до депортації угорців Закарпаття.

– Чітко зрозуміло, що за таких умов ми не можемо схвалити проведення засідання Комісії Україна-НАТО під час наступної зустрічі міністрів закордонних справ, – зазначив Сійярто, додавши, що проведення такої зустрічі залежить лише від України.

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Нагадаємо, Угорщина змінить скандальну посаду “уповноваженого у справах Закарпаття” наступного тижня.