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Топ-5 країн, куди емігрують українці

Близько 661 874 українців отримали посвідку на проживання у країнах ЄС у 2017. До яких країн українці їдуть більше.

Громадяни України отримали близько 21% всіх видів на проживання, виданих в ЄС у 2017 році, повідомляє Євростат.

Кількість виданих українцям свідоцтв майже втричі перевищила кількість, отриманих громадянами Сирії, які посіли друге місце.

Найбільше дозволів українцям видавала Польща – 88% від усіх видів на проживання, виданих українцям в ЄС, або 585 тис.

Близько 18,8 тис. дозволів видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі – в Угорщині, 4,2 тисячі – у Словаччині та 3,1 тисячі – у Данії.

Найчастіше причинами видачі посвідок на проживання для українців були працевлаштування (87,7% випадків), сімейні обставини (4%), освіту (3,5%).

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Нагадаємо, топ-7 країн, в які їздять українці.

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