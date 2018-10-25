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У Львові храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним

Невідомі обклеїли храм святого князя Володимира УПЦ МП у Львові листівками з радянським диктатором Йосипом Сталіним і написами “Сталінський патріархат”.

Храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним

Інцидент стався в ніч з 20 на 21 жовтня у мікрорайоні Сихів, повідомляє прес-служба Львівської єпархії УПЦ (МП).

– Невідомі особи обклеїли стіни храму св. князя Володимира УПЦ, який розташований тут, листівками із зображенням Сталіна і написами “Сталінський патріархат”. Нагадаємо, що в лютому цього року цей храм постраждав внаслідок підпалу, і зараз відновлюється коштом парафіян. Винуватців злочину не знайшли, і ось дім Божий знову піддався нарузі, – йдеться у повідомленні.

Там також нагадали, що у рішенні Синоду є заклик “утримуватися від захоплення церков, монастирів та іншого майна, а також від будь-яких інших насильницьких дій та помсти, щоб перемагали мир і любов Христа”.

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У Львові храм УПЦ МП обклеїли плакатами зі Сталіним / 3 фотографии

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.

Фото: upc.lviv.ua

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