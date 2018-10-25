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У Житомирській області заборонили фільми і пісні російською

У Житомирській області ввели мораторій на публічне використання на території регіону російськомовного культурного продукту.

За відповідне рішення проголосували більшість депутатів облради, повідомляє УНІАН.

Мораторій запроваджується на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Житомирської області до моменту повного припинення окупації Російською Федерацією території України.

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Також є інціатіва створити міжвідомчу робочу групу для проведення роз’яснювальної роботи щодо зазначеного мораторію. До складу групи включать правоохоронців, чиновників райдержадміністрацій та громадськість.

Йдеться про заборону трансляції на території області російських фільмів, виступів російських акторів, оскільки у нас повинен бути український продукт, і не треба пропагувати російську мову, тому що у нас є наша мова і повинна бути наша влада, – заявили депутати.

Раніше Факти ICTV писали, що херсонські депутати проголосували за скасування рішення щодо надання російській мові статусу регіональної.

Фото: unsplash.

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