Бориспільський міський районний суд Київської області оголосив вирок Ігорю Корнілову, обвинуваченому в побитті нардепа Тетяни Чорновол у грудні 2013 року.

Ігоря Корнілова засудили до 5 років позбавлення волі, пише Українська правда.

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Адвокат обвинуваченого Валерій Буняк заявив, що швидше за все захист оскаржуватиме це рішення, оскільки стоїть на позиції невинності свого підзахисного.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський апеляційний суд заарештував до 30 листопада без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

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