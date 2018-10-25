PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Учасника нападу на Чорновол посадили на 5 років/

Учасника нападу на Чорновол посадили на 5 років

Бориспільський міський районний суд Київської області оголосив вирок Ігорю Корнілову, обвинуваченому в побитті нардепа Тетяни Чорновол у грудні 2013 року.

Ігоря Корнілова засудили до 5 років позбавлення волі, пише Українська правда.

Читайте: Заволодіння коштами Ощадбанку: суд заарештував першого підозрюваного

Адвокат обвинуваченого Валерій Буняк заявив, що швидше за все захист оскаржуватиме це рішення, оскільки стоїть на позиції невинності свого підзахисного.

Раніше Факти ICTV писали, що Київський апеляційний суд заарештував до 30 листопада без можливості внесення застави бізнесмена Тимофія Нагорного, підозрюваного у державній зраді.

Фото: Скріншот з відео

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Савченко залишили під вартою до Нового року
Суд
Захоплення РФ активів у Криму – суд виніс рішення на користь української компанії
Надія Савченко
Дві операції та три тренажери – нові вимоги Савченко в СІЗО
З останнім словом: Янукович їде до Києва на суд
Освіжувач-ялинка за $275. Balenciaga звинуватили у плагіаті
Главі Держрезерву Мосійчуку обрали запобіжний захід
На Харківщині жінка померла через неправильний діагноз – лікаря судитимуть
Полонений чи сепаратист? У Дніпрі боєць АТО судиться з військовою частиною
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка