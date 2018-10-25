Уряд має намір ухвалити концепцію державної політики у сфері віртуальних активів, яка має забезпечити державне регулювання обігу криптовалют в Україні.

– За оцінками Офісу ефективного регулювання, у 2017 році Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю користувачів віртуальних валют. За експертними оцінками, розмір сегменту майнінгу в Україні перевищує $100 млн на рік, – розповіли у прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Легалізація криптовалюти та операції з ними проходитиме у два етапи. До 2019 року — визначити правовий статус криптовалют та суб’єктів, які проводять з ними операції, а також запровадити моніторинг проблем, що виникають на ринку цих активів в Україні.

У 2020-2021 роках розробити спеціальне законодавство, що регулюватиме використання віртуальних активів.

Легалізація операцій з криптовалютою дозволить державі отримати додаткові податкові надходження, а також захистить права учасників даного ринку.

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Фото: unsplash.