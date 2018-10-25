В кінці жовтня до України приїде перша офіційна торгова місія США.

В кінці жовтня до України має приїхати перша офіційна торгова місія США, яка шукатиме цікаві інвестиційні можливості в країні, повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Заступник міністра міжнародної торгівлі США Гілберт Каплан заявив, що інвестиції в Україну є одним із важливих векторів уваги американського бізнесу.

– В кінці жовтня з метою пошуку цікавих інвестиційних можливостей в Україну відправляється перша офіційна торгова місія, яка включатиме 12 великих американських компаній. Вони ставлять за мету знайти для себе в Україні вигідні можливості для інвестицій, у тому числі із застосуванням приватизації, як одного з механізмів. Гілберт Каплан підкреслив, що це – перша сертифікована торговельна місія з США до України, і закликав українських колег якомога краще прийняти американські компанії, – йдеться у повідомленні.

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До слова, перший кредитний транш у рамках нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду з Україною може надійти у 2018 році.