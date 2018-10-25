Відомі українські правозахисники Йосип Зісельс, Євген Захаров та Мустафа Джемілєв оприлюднили звернення з приводу політично вмотивованих переслідувань з боку НАБУ в низці антикорупційних справ.

Про це вони заявили на спільній прес-конференції у Києві 24 жовтня.

Звернення підписали директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, Уповноважений Президента у справах кримскотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров та голова Ваад – Асоціації єврейських громадських організацій та громад України Йосип Зісельс.

– Успіх боротьби з корупцією вимірюється не кількістю людей, позбавлених волі, а обсягом коштів, які вирвали з тіньового обігу, і кількістю зруйнованих тіньових схем, які були закриті в результаті діяльності правоохоронних органів, – зазначив Захаров.

Правозахисники підкреслили, що у нинішній діяльності НАБУ спостерігається ціла низка негативних явищ. Зокрема, мова йде про елементи фальсифікації в обвинуваченні, свавілля у збиранні та виборі доказів, ігнорування очевидних доказів, тиск на свідків, вибірковий (дискримінаційний) характер переслідування, а також незаконне розголошення даних негласних слідчих розшукових дій в комплексі з пропагандистською кампанією в ЗМІ, в межах якої поширюється інформація дифамаційного характеру, що спрямована на знищення репутації.

Політично мотивованими вони називають три провадження, які ведуться проти народного депутата Георгія Логвинського і членів його сім’ї.

– Зазначені обставини присутні у розслідуванні та свідчать про явну заангажованість НАБУ, а також можливе здійснення незаконної діяльності в інтересах третіх осіб. Беззаконня не можна перемогти беззаконням. У боротьбі всіх проти всіх переможцем може бути тільки держава-агресор, – наголосив Євген Захаров.

Мустафа Джемільов зазначив, що переслідування з боку НАБУ народного депутата України Георгія Логвинського шкодить інтересам кримсько-татарського народу, інтересам кримчан, боротьбі з Росією за окупований нею Крим, і Україні в цілому.

– Дискредитація, яку НАБУ взяло собі на озброєння, сприяє руйнуванню позицій України в ПАРЄ і може вплинути на зняття санкцій з Російської Федерації, підриває авторитет України в цілому на міжнародній арені, – зазначив він.

Як підкреслив Йосиф Зіссельс, дискредитація з боку НАБУ судді Європейського суду з прав людини Ганни Юдківської завдала страшного удару по авторитету України в суді міжнародної юрисдикції – однієї з інстанцій, рішення якої є обов’язковим для виконання Росією.

– Недарма російські медіа-ресурси підхопили цю кампанію. Так, нещодавно, такий антиукраїнський медіа-ресурс як Russia Today опублікував статтю під заголовком Два українські представники у ЄСПЛ, використовуючи службове становище, спричинили розтрату мільйонів державних коштів. Цікаво, що стаття повністю дублює неправдиві твердження, які використовуються детективами НАБУ. Фактично, розповсюджена НАБУ неправдива інформація вже використана російською державою для впливу на Раду Європи, – зазначив він.

Присутній на прес-конференції Голова ВГО Чесне Слово Володимир Омельчук відзначив загрози синхронної діяльності НАБУ та ворожих засобів масової інформації, які завдають непоправної шкоди Україні в боротьбі з російською пропагандою.

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Він нагадав про акції громадських активістів, метою яких було з’ясування громадянства близьких родичів директора НАБУ Артема Ситника, а також наголосив на навмисному приховуванні очільником антикорупційного відомства факту належності батьків його дружини до громадянства Російської Федерації.

– Оскільки Артем Ситник є Директором НАБУ та має доступ до державної таємниці з найвищим грифом секретності, він становить підвищений інтерес для спецслужб РФ. Тому наявність тісних зв’язків з громадянами РФ може зумовлювати розробку його спецслужбами Росії з метою отримання інформації, яка становить державну таємницю та втягнення підпорядкованого йому відомства в діяльність, яка ставить під загрозу національну безпеку та підриває обороноздатність України, – заявив Омельчук.

За словами Євгена Захарова, намагаючись захистити незалежність НАБУ, суспільство фактично позбавили його контролю.

– Але в будь-якій країні, навіть заможній і з усталеними демократичними традиціями, безконтрольний орган розслідування дуже швидко починає зловживати своїми повноваженнями і діяти свавільно. Слід усвідомити цю помилку і виправити її, – наголосив правозахисник.

У підсумку колишні дисиденти звернулися з низкою вимог до керівників антикорупційних органів НАБУ та САП.

Серед них – зареєструвати кримінальні провадження та притягнути до відповідальності осіб, винних у порушенні чинного законодавства під час проведення НАБУ досудового розслідування, враховуючи необґрунтовану підслідність НАБУ названих справ та ознаки політичних переслідувань, вжити заходів прокурорського реагування та змінити підслідність, а також у зв’язку з відсутністю реакції на попередні неодноразові звернення правозахисників, негайно вжити заходів для припинення такої незаконної діяльності.

В разі подальшої бездіяльності, неспроможності чи небажання захисту державних інтересів та законних інтересів громадян правозахисники вимагають розглянути можливість особистого складення повноважень директором НАБУ.