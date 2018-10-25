Щоб уникнути загрози призову в окупаційні війська Росії, кримчанам потрібно ставати на військовий облік на підконтрольній Києву території.

Жителі Криму призовного віку можуть уникнути служби в окупаційних Збройних силах Російської Федерації, зареєструвавшись в українських військкоматах, при тому від строкової служби в Україні їх звільнено, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

– Юнаки призовного віку, які проживають в Криму, повинні приїжджати і реєструватися у військових комісаріатах ​​в Україні, – сказав Барієв на прес-конференції в четвер у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, це один зі способів уникнути служби в Збройних силах РФ, оскільки за наявності такої реєстрації військкомати на окупованій території не мають права призивати молодих людей у свої Збройні сили.

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Водночас Барієв нагадав, що, відповідно до закону про тимчасово окуповані території, такий призовник звільняється від проходження строкової служби в Україні.

Як повідомлялося, понад дві тисячі осіб, призваних до армії на території окупованого Криму, служитимуть на території РФ.