PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Як кримчанам уникнути призову до армії РФ/

Як кримчанам уникнути призову до армії РФ

Щоб уникнути загрози призову в окупаційні війська Росії, кримчанам потрібно ставати на військовий облік на підконтрольній Києву території. 

Жителі Криму призовного віку можуть уникнути служби в окупаційних Збройних силах Російської Федерації, зареєструвавшись в українських військкоматах, при тому від строкової служби в Україні їх звільнено, заявив член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

– Юнаки призовного віку, які проживають в Криму, повинні приїжджати і реєструватися у військових комісаріатах ​​в Україні, – сказав Барієв на прес-конференції в четвер у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, це один зі способів уникнути служби в Збройних силах РФ, оскільки за наявності такої реєстрації військкомати на окупованій території не мають права призивати молодих людей у свої Збройні сили.

Читайте: ЄС може призначити спецпосланника щодо Криму і Донбасу

Водночас Барієв нагадав, що, відповідно до закону про тимчасово окуповані території, такий призовник звільняється від проходження строкової служби в Україні.

Як повідомлялося, понад дві тисячі осіб, призваних до армії на території окупованого Криму, служитимуть на території РФ.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка