Комісія, створена харківським обласним Управлінням охорони здоров’я, дійшла висновку, що в Олени Зайцевої немає проблем зі здоров’ям.

Комісія, створена харківським обласним Управлінням охорони здоров’я, дійшла висновку, що у підозрюваної Олени Зайцевої немає протипоказань для перебування в умовах слідчого ізолятору, повідомляє прес-служба Харківської ОДА.

– За результатами обстеження обласними фахівцями жодної патології в підслідної Зайцевої не виявлено. Жодних протипоказань для її перебування в умовах слідчого ізолятору немає, – розповів комісії начальник Управління охорони здоров’я ХОДА Богдан Федак.

Огляд та обстеження Зайцевої проводили обласний нейрохірург, кардіолог, обласний офтальмолог, обласний дерматовенеролог, ревматолог та обласні спеціалісти з ультразвукової та лабораторної діагностики.

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Нагадаємо, адвокат обвинуваченої у масштабній ДТП в Харкові, в результаті якої загинули 6 осіб, Олени Зайцевої, просив госпіталізувати її підзахисну до лікарні.