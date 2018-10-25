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Значне потепління: якою буде погода у вихідні (КАРТА)

У вихідні, 27 і 28 жовтня, в Україну прийде потепління.

Температура повітря у вихідні суттєво підвищиться, прогнозує у Facebook синоптик Наталя Діденко.

– Хто перетерпів з розумінням циклон, холод, штормовий вітер та холодні батареї – тому у суботу-неділю буде нагорода у вигляді потепління…Температура повітря підвищиться суттєво, до +11+17 градусів, на півдні, на південному сході та подекуди у центральних областях навіть до +18 +22 градусів! – запевняє вона.

За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу, 27 жовтня, дощі очікуються на заході України, на решті території – без опадів.

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Найтепліше – до +19 – на півдні країни.

В інших областях температура коливатиметься: від +13 до +16.

У Львівській, Волинській та Сумській областях – лише 12 градусів тепла.

У Києві в суботу сухо та сонячно, вночі 2-4, а вдень 12-14 вище нуля.

В неділю, 28 жовтня, зона дощів, окрім заходу, пошириться також на північ країни. Саме тут буде найхолодніше – місцями лише +10.

Проте на південному заході буде +19, на Закарпатті +20.

В центральних областях температура місцями підвищиться до +21, на сході +18.

Дуже тепло буде на півдні – до +22.

У столиці в неділю дощ, вночі 5-7, вдень 10-12 градусів тепла.

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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