Минулої доби бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ на Донбасі. Одного військовослужбовця Об’єднаних сил поранено.

25 жовтня ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 17 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, 4 рази застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Золоте, Світлодарськ, Луганське, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Світлодарськ противник обстрілював ЗСУ з озброєння БМП, 82 та 120-мм мінометів.

Поблизу опорних пунктів біля Луганського та Авдіївки окупанти застосували 82-мм міномети.

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Чотири рази потрапляли під ворожий вогонь позиції Об’єднаних сил у районі Авдіївки.

З початку доби ворог використовував для обстрілів гранатомети та стрілецьку зброю, а під кінець додав 82-мм міномети.

Бійці Об’єднаних сил тримають ситуацію у цьому районі під контролем і готові до реагування на різкі зміни в обстановці.

Також російські окупанти неодноразово цинічно обстрілювали наші опорні пункти на Маріупольському напрямку – неподалік Павлополя і Широкиного.

У всіх випадках відкриття вогню противником вживаються адекватні заходи, в тому числі й превентивні.

У ході бойових дій одного військовослужбовця Об’єднаних сил поранено.

За даними розвідки, минулої доби знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків російсько-окупаційних військ.